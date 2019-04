MDR-Aktion "Frühlingserwachen" für Diebstahl genutzt Wildpark Weißewarte bittet nach Einbruch um Hilfe

Krohn geht davon aus, dass sich die Täter im Wildpark auskannten. So hätten sie gewusst, dass sie beispielsweise ein Zaunfeld abbauen müssen, um die Technik abzutransportieren. "Ich vermute wirklich, dass die den Samstag vom Frühlingserwachen ausgenutzt haben, das hier alles schön auszukundschaften, um dann einen Schlachtplan zu schmieden, wie sie hier am besten und cleversten einbrechen können", so die Wildpark Leiterin.