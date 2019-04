Mit Sonden suchen zivile Mitarbeiter auf dem Übungsplatz Altmark immer noch nach Munition – und werden auch fündig. Bildrechte: MDR/Alexander Helle

Sprengmittelberäumer Feldwebel Robin Hansche sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Fläche sei zwar bereits industriell durch zivile Firmen bis zu einer Tiefe von 20 Zentimetern beräumt worden. Allerdings hätten Kampfmittelexperten mit ihren Suchgeräten Munition gefunden, die weitaus höher lag. So sei auch in fünf bis zehn Zentimetern Tiefe Munition entdeckt worden: "Die kommt im Winter an die Oberfläche wie Steine auf dem Feld", so Hansche.