An der Elbe bei Fischbeck erinnert zudem eine Betonplatte in Form eines Schiffskörpers mit originalen Wrackteilen der damals versenkten Schuten an den Deichbruch. Eine Wetterschutzhütte mit Sitzgelegenheit dient als Möglichkeit zur Rast am Elberadweg. Außerdem erinnert eine Informationsstele an die Geschichte des Ortes.