Christel Stoldt ist es wichtig, die Arbeit des Weissen Rings noch bekannter zu machen. Bildrechte: MDR/Nicole Franz

Deshalb geht Christel Stoldt regelmäßig an Schulen oder in Landfrauenvereine und klärt über die Arbeit des Weissen Rings auf. So auch bei einer Veranstaltung in Uenglingen bei Stendal. Knapp 15 Senioren haben sich bei Kaffee und Kuchen getroffen und den Ausführungen von Christel Stoldt gelauscht. Das Ziel dabei war vor allem, den Weissen Ring und die Hilfsmöglichkeiten vorzustellen.



In Uenglingen war auch Anita Braun, eine langjährige Freundin von Christel Stoldt. Sie hat bei der Veranstaltung viel gelernt, schwärmt aber auch in höchsten Tönen von ihrer Freundin. "Sie hat die Gabe, die Menschen einfach mitzureißen, was sie sagt, kommt rüber." so Anita Braun. Christel Stoldt ist mit Herzblut bei der Sache, wenn es um den Weissen Ring geht. Doch zum Ausgleich macht sie auch viel Sport. So ging es für sie nach der Veranstaltung in Uenglingen direkt weiter zur Wassergymnastik.