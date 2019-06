Die geistig behinderte Margarethe Strumpf war wegen ihres Handicaps während des Krieges erst in die Landesanstalt nach Uchtspringe gekommen, danach in ein Lager nach Schönebeck. Die Ärzte dort fragten in Cobbel sogar an, ob man Frau Strumpf nicht wieder nach Hause holen wolle. Niemand reagierte. Edda Ahrberg geht dennoch nicht von bösem Willen aus.