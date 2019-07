Keines der 17 Pferde auf dem Gnadenhof in Cobbel würde ohne Angela Jackowskis Engagement noch leben. Weder die gewaltige Norika-Stute mit ihren etwa 1.000 Kilogramm Lebensgewicht noch das freche, schwarze Shetland-Pony namens King. Einige ihrer Tiere – unter anderem eine trächtige Stute – kaufte Jackowski auf Märkten in Polen Schlachtern vor der Nase weg.

Angela Jackowski tut alles für ihre Tiere. Bildrechte: MDR/Katharina Häckl

Die Betreiberin des Gnadenhofs wird durch die Dürre dieses und des vergangenen Sommers arg in die Bredouille gebracht. Die Preise für Heu zum Beispiel sind in die Höhe geschnellt. Viele Landwirte aus der Region würden gar kein Heu mehr verkaufen, um eigene Lücken zu füllen, sagt die 73-jährige Pferderetterin. Diejenigen, die Heu verkaufen, nähmen Preise, die "Wahnsinn" seien.



Der Förderverein, der Angela Jackowski zur Seite steht, beteiligt sich an den Futterkosten nach Kräften. Nun aber stehen die Pferde-Retter vor einem Problem, das viele Meter tief und einige tausend Euro teuer ist. In Cobbel ist der Grundwasserspiegel seit dem vergangenen Jahr so stark gesunken, dass der Gnadenhof auf dem Trockenen liegt. Angela Jackowski griff in ihrer Verzweiflung zu einer für Sie teuren Zwischenlösung.