Noch am Abend ihres Verschwindens startete die Polizei die Suche nach Inga. 1.000 Polizisten und Helfer schafften es binnen zwei Tagen, das 3.500 Hektar große Waldgelände zu durchkämmen – jedoch ohne Befund. Auch Wärmebild-Hubschrauber, Suchaktionen andernorts, eine eigens gegründete Ermittlergruppe und TV-Auftritte der Polizei konnten keine zielführenden Erkenntnisse liefern. Spürhunde führten die Ermittler entlang der Autobahn bis zum Berliner Ring, von dort nach Halle und schließlich bis kurz vor Dresden – vergebens. Allein aus der Bevölkerung gingen weit über 2.000 Hinweise zum Fall ein. Eine Zeugin will Inga in Begleitung eines Mannes in Berlin gesehen haben. Das Kind entpuppte sich jedoch als dessen Tochter. 16 Kartons mit 150 Bänden Akten gaben die Beamten Ende 2016 schließlich an die Staatsanwaltschaft ab.