In Lindenberg bei Seehausen in der Altmark sind die 400 Öko-Gemüseparzellen von je 16 Quadratmetern in diesem Jahr nur eine große Wiese. Klatschmohn, Kornblumen und Gräser wiegen sich im Sommerwind. Bienen und Schmetterlinge tummeln sich in der Naturoase unter den zahllosen Überwachungskameras und einer großen Satellitenschüssel. Eigentlich sollten wieder hunderte Pächter über das Internet ihre kleinen Gemüseflächen beobachten, per Mausklick die Beregnung anwerfen oder den Gärtnern vor Ort Anweisungen geben. Doch die sogenannten IP-Gärten pausieren.