Überaltert, ausgestorben und öde – so sollte manch ein Dorf in den ländlichen Regionen Mitteldeutschlands aussehen. Das hatten vor wenigen Jahren demographische Untersuchungen ergeben. Die schienen so fundiert, dass Land und Kommunen einen Großteil ihrer Politik darauf ausrichteten. Kindertagesstätten und Grundschulen zum Beispiel wurden geschlossen – bei der kleinsten Abweichung von den geforderten Mindestkinderzahlen.

Doch nun erkennt man auf dem Lande, dass die Demographen sich offenbar geirrt haben. In der Altmark zum Beispiel müssen neue Kitas gebaut und bestehende erweitert werden, um die Kinder überhaupt unterzubringen – so unter anderem in der Einheitsgemeinde Tangerhütte im Süden der Altmark.

Die Neu-Altmärker sind gekommen

Dort weiß Gemeinde-Bürgermeister Andreas Brohm nicht so recht, ob er darüber lachen oder weinen soll. Auch seine Verwaltung habe "immer auf schrumpfende Regionen gesetzt", Kitas geschlossen, Mindestschülerzahlen, die das Land vorgab, widerspruchslos hingenommen. Brohm kämpft seit Jahren darum, dass der ländliche Raum aufgewertet wird und mehr Beachtung findet, dass gerade junge Leute wieder zurück- oder neu dazu kommen. Oft ist er dafür belächelt worden. Nun aber sind die Neu-Altmärker da.

Ein Blick auf den Hinterhof zeigt, hier wird schwer gearbeitet. Seit Monaten wird die Kita energetisch saniert und durch einen Anbau erweitert. Bildrechte: MDR/Katharina Häckl Maria Plötze in Grieben zum Beispiel. Sie selbst hat in Berlin ihre Ausbildung absolviert, ist aber nun wieder nach Hause zurückgekommen, wie sie MDR SACHSEN-ANHALT erzählt: "Für ein paar Jahre ist die Großstadt ja ganz cool. Aber dann wird es hektisch. Hier auf dem Dorf kennt jeder jeden, passt jeder auf jeden auf."



Das Gefühl von Sicherheit ist Maria Plötze besonders wichtig seit Sohn Malte auf der Welt ist. Jetzt ist Malte zwei Jahre alt und mit Glück hat er einen Platz in der ausgebuchten Kita in Grieben bekommen. Die Einrichtung wird gerade saniert – und um ein paar Plätze erweitert.

Die aber reichen nicht. Bürgermeister Brohm sagt: "Mit der Erkenntnis von heute ist die Kita zu klein, die wir jetzt gebaut haben. Wir haben uns auch aufgrund der Förderrichtlinien nicht getraut, größer ins Risiko zu gehen. Sorge macht mir nun, dass wir gar nicht die finanziellen Mittel haben, um den Bedarf zu decken."

Erstmals Wartelisten seit Wendezeiten

Bei aller Freude über den Kinderreichtum: Der Einheitsgemeinde fällt es schwer, den jeweiligen Eigenanteil für solche Bauvorhaben wie das in Grieben zusammenzukratzen. Trotzdem schafft Tangerhütte in diesem Jahr 48 zusätzliche Kita-Plätze. Wartelisten gibt es dennoch – zum ersten Mal seit der Wende.

So lange die Einrichtung in Grieben ausgebaut wird, sind die 48 Kinder im benachbarten Bittkau untergekommen, in einem Haus aus dem Jahr 1911 mit hohen Treppenstufen. Für ihre neue Kita haben sie konkrete Wünsche: eine Wasserrutsche, einen Pool und einen Fußballplatz zum Beispiel. Dafür aber reichen die 700.000 Euro, die der Um- und Ausbau der Griebener Kita kostet, nicht. Das Elternkuratorium will sich ab Spätsommer um mehr Spielmöglichkeiten kümmern. Während die Großen in Grieben bauen, errichten die Kita-Kinder Sandburgen im "Exil" in der eigentlich stillgelegten Kita im Nachbardorf Bittkau. Dort sind die 48 Griebener Kinder übergangsweise untergebracht.

Bildrechte: MDR/Katharina Häckl

Kinderarme und –reiche Jahre völlig normal

Ute Niemann, die stellvertretende Leiterin der Griebener Kita, freut sich schon auf die neuen Möglichkeiten in der ausgebauten Einrichtung. Sie hat den demographischen Vorhersagen und den folgenden Reaktionen von Land und Kommunen von Anfang an nicht getraut. Ihre Jahrzehnte lange Erfahrung als Erzieherin hatte ihr etwas anderes gesagt. Es gebe immer Jahre mit vielen Kindern und magere Jahre, das sei normal. Die Reaktionen der politischen Ebene, schnell Kindereinrichtungen zu schließen oder kaum noch zu investieren, kann sie nicht verstehen.

Sieben Kitas in der Gemeinde werden saniert

Sind die Griebener Kinder Mitte August in ihre größere, modernere Kita zurückgezogen, gehen die Bauarbeiten an einer Kita in der Stadt Tangerhütte weiter. Insgesamt investiert die Einheitsgemeinde 1,3 Millionen Euro in bauliche Erweiterungen von sieben Kitas. Zehn zusätzliche Erzieherinnen wurden eingestellt – etliche von ihnen als Schwangerschafts-Vertretung.

Und Tangerhütte steht nicht allein da: Tangermünde hatte wegen der demographischen Aussichten Kitas geschlossen und muss jetzt zwei neu bauen – eine mit Hilfe eines freien Trägers. In Gardelegen sind vor wenigen Tagen die Grundsteine für zwei neue Kitas gelegt worden. Kusey sucht nach einem Standort für einen Kita-Neubau.

Auch Schule zu klein

Die erst vor acht Jahren sanierte Grundschule in Tangerhütte muss zudem auch nochmal erweitert werden. Bürgermeister Brohm sagte MDR SACHSEN-ANHALT, spätestens in zwei Schuljahren würde die komplette Schule dreizügig betrieben werden müssen. Im jetzigen Zustand sei die Schule zu klein. Sie sei für 150 Kinder gebaut worden, derzeit lernen dort 203 Mädchen und Jungen. Noch schlimmer träfe es den Hort: Der sei ausgelegt für 90 Kinder, es gebe aber Anmeldungen für 180. Deshalb würden jetzt für die Hortkinder acht Container aufgestellt – als Übergangslösung.

