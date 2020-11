Unter Wert verkauft? Ärger um Baugrundstück in Stendal landet vor Gericht

Seit Jahren herrscht in Stendal ein Mangel an Bauplätzen. Dies wird immer wieder von Privatinteressenten und Immobilienmarklern beklagt. Im vorerst letzten großen Stendaler Baugebiet wurden 2015 die letzten Grundstücke verkauft und mittlerweile auch bebaut. Seither läuft vieles nur noch über einzelne Privatverkäufe.

Gerichtstermin verschoben Am 4. November war am Stendaler Landgericht ein Verhandlungstag zu dem Grundstücksverkauf geplant. Wegen Krankheit wurde dieser allerdings abgesagt und auf den 2. März 2021 verlegt.

Der Chef der Stendaler Firma Sewe Tief- und Rohrleitungsbau, Christian Röhl, sagt: "Ich erwarte, dass das Gericht feststellt, dass die Grundstücke weit unter Wert verkauft wurden und die Verkäufe rückgängig gemacht werden." Er hätte das Areal auch gerne gekauft. Mit dem Gezerre um den Grundstücksverkauf fand Christian Röhl sogar den Weg in die Lokalpolitik. Seit Mai 2019 sitzt er für die Freien Wähler im Stendaler Stadtrat und führt dort die Fraktion an.

Als das Kaufprozedere im Frühjahr 2018 lief, da schalteten sich gleich mehrere Interessenten in die Angelegenheit ein. Sie gaben nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT allesamt ein höheres Angebot ab. Allerdings ignorierte der Stendaler Stadtrat im September mehrheitlich die nachträglich eingegangenen Angebote. Es sollte "das Gesamtpaket" der ursprünglichen Kaufwilligen berücksichtigt werden. Die Investoren wollen die Straßen in dem Baugebiet bezahlen und später der Stadt überlassen. Sie geben die Herrichtungskosten für das Baugebiet inklusive des Erwerbs mit mindestens 1,1 Millionen Euro an. Das Gebiet soll an zwei Stichstraßen – die Thüringer Straße und die Langobardenstraße – angeschlossen werden