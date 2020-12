Gegen die A14-Nordverlängerung in Sachsen-Anhalt gibt es eine neue Klage. Wie das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig mittteilte, will eine Privatperson die Baupläne für den Abschnitt zwischen Dahlenwarsleben und Wolmirstedt in der Börde juristisch anfechten. Wie es weiter hieß, dürfte ein Jahr vergehen, bis sich das Gericht mit dem Verfahren befassen könne.