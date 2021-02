Kleinstadthelden Dieser Laden in Stendal verzichtet auf Verpackungsmüll

Seit 2019 wird in diesem Laden in Stendal auf Verpackungsmüll verzichtet. Bildrechte: MDR/Max Fürstenberg

Betritt man den Laden von Yvonne Riesmann, so riecht es trotz Maske nach Tee. Denn Stendals einziger Unverpacktladen hat sein Zuhause in einem alten Tee- und Gewürzhandel. Doch Riesmann hat das Sortiment deutlich erweitert: um Nüsse, Reis, Linsen oder Haferflocken. Das alles ist in großen Glasgefäßen verpackt, die Kunden dürfen sich abfüllen, so viel sie benötigen.

Yvonne Riesmann legt Wert auf regionale Produkte. Bildrechte: MDR/Max Fürstenberg Dafür müssen sie aber Gläser oder Dosen selbst mitbringen oder vor Ort kaufen. Denn Riesmanns Ziel ist es, Verpackungsmüll zu reduzieren. Dennoch finden sich in ihrem Laden noch einige Produkte, die in Plastik verpackt sind. Denn Riesmann hatte einige Waren vom Vorbesitzer übernommen und will diese lieber aufbrauchen, statt einfach wegzuschmeißen. Nachgekauft werden sie aber nicht mehr.

Riesmann legt Wert auf regionale Produkte und möchte ihr Sortiment schrittweise in diese Richtung erweitern. Aktuell gibt es Honig aus Tangermünde, Hanfprodukte aus Zehrental bei Salzwedel und Eier sowie Marmelade aus Stendal. "Ich finde, dass es hier in der Region, gerade in der landwirtschaftlich geprägten Altmark, viele tolle Unternehmen, viele schöne Sachen gibt, was Genuss und Ernährung anbelangt und ich finde, das muss man stärken."

Pioniergeist aus der Altmark