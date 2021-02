Manchmal sind es die Randnotizen, die Journalisten tiefe Einblicke gewähren. So wie am Dienstag auf der Pressekonferenz des Landkreises Stendal zur aktuellen Corona-Lage. Das Top-Thema: Mitte Januar hatte der Kreis 330 Polizisten impfen lassen, obwohl diese laut Impfverordnung noch nicht an der Reihe gewesen sind. Damit sollten dem Landkreis zufolge dezentrale Impfstrategien erprobt werden. Der Vorstoß hatte landesweit für Kritik gesorgt.

Die Planungen für die Impfungen haben bisher bei Sebastian Stoll (links) gelegen. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK/Reinhard Stremmler

Zunächst lief der Termin auch wie eine normale Pressekonferenz ab. Landrat Puhlmann eröffnete mit einer Stellungnahme. In der wiederholte er, dass er nicht an der Planung der Impfungen beteiligt gewesen war. Die Verantwortung dafür habe bei seinem ersten Beigeordneten, Sebastian Stoll, gelegen. Mit dem heutigen Tag ist klar: Das wird in Zukunft anders sein.



Auf der Pressekonferenz verkündete Puhlmann, dass er das Thema "Impfzentrum" in seine direkte Zuständigkeit übernehmen werde. Auf die Frage hin, ob der vermeintliche Alleingang Stolls disziplinarrechtliche Konsequenzen haben werde, antwortete Puhlmann: "Ich werde das prüfen und wir werden gucken, ob das in irgendeiner Form notwendig wird". Stoll selbst bestätigte auf Nachfrage, dass die Initiative für die Impfung der Polizisten vom Kreis und nicht von der Polizei ausging.