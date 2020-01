Geplante Klinikschließung Krankenhaus in Havelberg soll Seniorenheim werden

Das vor der Schließung stehende Klinikum in Havelberg soll ein Altenheim werden. Patienten sollen dann ambulant oder in Kyritz in Brandenburg versorgt werden. Die Klinik-Mitarbeiter sollen nicht entlassen werden.