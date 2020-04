37 Betten, um internistische und chirurgische Krankheitsbilder zu behandeln: Aktuell ist das Krankenhaus Havelberg aber trotz laufenden Betriebs leer. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Die Nachricht von der Krankenhaus-Schließung kam auch für Havelbergs Bürgermeister unerwartet. "Völlig unerwartet", sagt Bernd Poloski (parteilos), als er am Mittwoch in seinem Büro zum Gespräch mit gebührendem Sicherheitsabstand empfängt. Noch kurz vor Weihnachten hatte die Klinikgruppe KMG erklärt, das Krankenhaus in Havelberg grundsätzlich weiterführen zu wollen und ein Pflegeheim zu integrieren. Die 37 Betten des Hauses waren da auch schon für den Krankenhausplan in Sachsen-Anhalt angemeldet. Am 8. Januar dann die Kehrtwende: Das Krankenhaus soll geschlossen werden. Poloski und der damalige Landrat Carsten Wulfänger (CDU) sind die ersten, die an jenem Abend davon erfahren. Zwei Tage später wird die Nachricht öffentlich – viele Menschen in Havelberg und Umgebung sind geschockt.

Seitdem ist einiges in dem Konflikt passiert: Hunderte Menschen haben mehrfach für den Erhalt der Klinik demonstriert, viele der 53 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter protestieren noch immer mit Schildern für die Zukunft des Krankenhauses. Abwechselnd und einzeln, Menschenansammlungen sind aktuell schließlich verboten. Dabei ist ihnen längst gekündigt worden. Die Schreiben gingen Ende März raus. KMG hatte wenige Tage nach Bekanntwerden der Schließungspläne mitgeteilt, ein Seniorenheim aus dem Krankenhaus machen zu wollen. Die Debatte über die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum war neu entfacht. Es ging um die Frage, ob kleine Krankenhäuser überhaupt rentabel geführt werden können. KMG hatte berichtet, dass die Havelberger Klinik seit Jahren rote Zahlen schreibt. Doch dann kam die Corona-Krise – und es wurde still um das Krankenhaus. Andere Themen bestimmten die Schlagzeilen.

Verhandlungen über Zukunft des Krankenhauses laufen

Bernd Poloski kämpft um die Zukunft der medizinischen Versorgung in Havelberg. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Hinter den Kulissen wird trotz der Krise weiter um den Standort gerungen. "Die Verhandlungen laufen", sagt Bürgermeister Poloski. Er selbst ist regelmäßig dabei, wenn – inzwischen telefonisch – über die Zukunft des Krankenhauses diskutiert wird. Für den Rathauschef ist klar: Es braucht eine Sonderlösung. Das liege einerseits an der Altersstruktur im Norden Sachsen-Anhalts, die ganz andere medizinische Bedürfnisse als in der Stadt verlange. Andererseits liege es an der besonderen Lage Havelbergs im dünn besiedelten Landesnorden. Wer in einem der kleinen Orte an der Havel lebt, müsste ohne das Havelberger Krankenhaus mehr als 70 Kilometer Fahrt nach Stendal auf sich nehmen. "Es gibt eine hohe Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger, die medizinische Betreuung hier zu gewährleisten", erzählt das Havelberger Stadtoberhaupt. Ob Gesundheitszentrum oder ein erweitertes Medizinisches Versorgungszentrum – auf welche Konstellation es am Ende hinausläuft, sei "völlig offen", sagt Poloski.

Natürlich ist auch der Rathauschef nicht begeistert darüber, wie all das zustande gekommen ist. Dennoch lobt er die Klinikgruppe KMG dafür, dass sie die "Tür nicht geschlossen hat". Im Gegenteil: Der Konzern sei ein "ganz wichtiger Partner" bei den Verhandlungen über die Zukunft des Krankenhauses. "Sie ermöglichen es uns, einen anderen Träger zu finden. Das ist die Voraussetzung, es geht schließlich auch um die Immobilie", sagt Poloski. Und doch ist KMG selbst natürlich noch im Spiel. Die Pläne, ein Seniorenheim aus der Einrichtung zu machen, existieren. Erste Umbauarbeiten gab es schon, aktuell ruhen sie wegen der Corona-Krise. KMG ist seit 2002 Träger des Krankenhauses in Havelberg. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Aktuell kein einziges Bett im Krankenhaus belegt