Johann Joachim Winckelmann wurde am 9. Dezember 1717 in Stendal geboren. Er war vor allem Archäologe, aber auch Bibliothekar, Antiquar und Kunstschriftsteller der Aufklärung. Er gilt als Begründer der wissenschaftlichen Archäologie und Kunstgeschichte. Er hatte großen Einfluss auf Goethe, Schiller, Lessing und Hölderlin. Er wurde am 6. Juni 1768 unter nicht geklärten Umständen in Triest (Italien) ermordet. Seit 1940 gibt es die Winckelmann-Gesellschaft und seit 1955 das Winckelmann-Museum in Stendal.

