Über die Zustände in einem Milchbetrieb in der Altmark gibt es unterschiedliche Meinungen. Bildrechte: Soko Tierschutz

Tierschützer prangern an Tier-Misshandlung in Demker? Landkreis weist Vorwürfe zurück

Der Landkreis Stendal hat auf die mutmaßlichen Missstände in einem Milchbetrieb in der Altmark reagiert und den Vorwurf der Untätigkeit zurückgewiesen. Bei wiederholten Kontrollen seien keine toten Tiere gefunden worden. Zuvor hatte der Verein "Soko Tierschutz" Anzeige gegen den Milchbetrieb in der Nähe von Stendal erstattet.