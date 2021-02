Ein kurzes Läuten kündigt den nächsten Zug an. Zwei Mitarbeiter in orangenen Anzügen kommen aus ihrem Container und sperren den Bahnübergang mit einem rot-weißen Sperrband ab. Auch die Halbschranke geht runter. Wenig später rauscht ein Zug durch. Das Szenario wiederholt sich jede Stunde drei- bis viermal.

Die Schließanlage an der Tornauer Straße gilt seit zwei Jahren als nicht mehr sicher. Der Landkreis als Straßenaufsichtsbehörde stimmte einer weiteren Schließung durch Betonklötze im Dezember nicht weiter zu. Die Bahn musste handeln.

Stendals Oberbürgermeister Klaus Schmotz (CDU) weiß, warum es überhaupt so weit gekommen ist. "Die Bahn musste aufgrund veränderter technischer Parameter und Sicherheitsnormen die Schließung vornehmen." Als Stadt habe man die Maßnahme mitgetragen. Die Deutsche Bahn hatte seinerzeit angekündigt, dass eine Umrüstung rund 600.000 Euro kosten würde. Nach damaliger Rechtslage hätte die Stadt rund die Hälfte beisteuern müssen.

Die gesetzliche Vorschrift zur Investitionsverpflichtung der Stadt existiert mittlerweile nicht mehr. Die Stadt beharrt nunmehr umso heftiger darauf, dass der Übergang geöffnet bleibt. Laut dem Stendaler Verwaltungschef war die Bahn an die Stadt herangetreten und wollte die Einverständniserklärung für eine weitere Schließung haben. "Dem haben wir nicht zugestimmt", so Schmotz.

Schrankenwärter der Bahn sind rund um die Uhr im Einsatz, um die Sicherheit am Bahnübergang zu gewährleisten. Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms

Aber wodurch ist die absurde Situation nun im Detail entstanden? Eine Anfrage bei der Bahn bringt Klarheit: Die Bahn kann die Schließzeiten für die Schranken nicht einhalten. Nach Auslösung des Signals dürfen die Halbschranken maximal vier Minuten geschlossen bleiben. Bei längeren Schließzeiten bestünde die Gefahr, dass ungeduldige wartende Passanten den Übergang trotz geschlossener Schranke überqueren und sich in Gefahr bringen. Die vierminütige Schließzeit reicht gelegentlich nicht aus, wenn Züge im Stendaler Bahnhof losfahren und nicht schnell genug Tempo aufgenommen haben, um rechtzeitig den Übergang zu passieren.

Man habe der Bahn mitgeteilt, so die Straßenverkehrsbehörde auf Anfrage, dass die Probleme an der technischen Anlage nicht zu einer dauerhaften Sperrung führen könnten. Bei einer Untersuchung vor zwei Jahren seien die Mängel aufgefallen. Um diese zu beheben, seien aufwändige und genehmigungspflichtige Anpassungen an der Anlage und dem Stellwerk erforderlich. Die Bahn machte jedoch keine Anstalten, irgendetwas zu beheben.