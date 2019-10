Die Lichttage laden ab Donnerstag wieder nach Stendal ein. Dann werden Fassaden und Räume mit Licht, Effekten, Musik und lyrischen Texten in neues Licht gesetzt.



Das Licht-Spektakel lockt bereits zum fünften Mal in die Hansestadt – und jedes Mal stehen andere Objekte im Fokus. Veranstaltungsorte sind in diesem Jahr das Gelände der Stendaler Feuerwehr, das Justizzentrum "Albrecht der Bär" und ein Neubaublock in der Adam-Ileborg-Straße.