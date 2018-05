Wurden Rinder und Kühe in einem Milchviehbetrieb in Demker misshandelt oder nicht? Über diese Frage streiten Landkreis und der Verein "Soko Tierschutz". Letzterer hatte angeblich heimlich auf dem Gelände des Betriebes gedreht. Als der Landkreis daraufhin kontrollierte, konnten die Behörden nichts finden, was eine Schließung des Betriebs gerechtfertigt hätte.

Betreiber geht in die Offensive

Tim Geven ist der Junior-Chef der Geven-Rabelink GbR. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk Erstmals meldet sich nun der Eigentümer des Hofes zu Wort. "Unseren Kühen geht es nicht schlecht", sagt Junior-Chef Tim Geven MDR SACHSEN-ANHALT. "Sie haben Ruhe, sie haben Futter und liegen im Stroh und können in Ruhe ihre Kälber gebären." In einer Stellungnahme geht die Geven-Rabelink GbR in die Offensive und wirft der Tierschutzorganisation vor, die Bürger in die Irre zu führen und mit reißerischen Aktionen neue Spendenmittel einwerben zu wollen.

Die Bilder der "Soko Tierschutz" seien auf jeden Fall manipuliert, betonen die Betreiber. Solche Manipulationen sind theoretisch durch Apps und geschickte Schnitte möglich. In der Stellungnahme heißt es weiter, die Tierschützer hätten sich lediglich Zutritt zur Kadaverhalle verschafft. Dort hätten sie die einzige verendete Kuh fotografiert, um der Öffentlichkeit "wahrheitswidrig vorzuspiegeln, dass es sich um Aufnahmen aus den Ställen des Betreibers handelt."

46 Tote Kühe in nur fünf Monaten

Auf dem Hof starben in diesem Jahr überdurchschnittlich viele Tiere. Bildrechte: Soko Tierschutz Allerdings ist eine einzige tote Kuh offensichtlich die Ausnahme auf dem Betrieb der Geven-Rabelink GbR. Zwischen dem 1. Januar und dem 9. Mai sind laut Landratsamt Stendal 46 Tiere verendet, das sei deutlich mehr als der Durchschnitt anderer Betriebe. Woran die Tiere genau gestorben sind, dazu liegen keine Angaben vor.

Dennnoch gab es laut Landratsamt bei einer unangekündigten Kontrolle am 9. Mai keine Besonderheiten, die ein Eingreifen gerechtfertigt hätten.

Das ist nicht die Vorzeigeanlage, die es im Landkreis Stendal gibt, aber tierschutzrechtlich haben wir heute keine Anhaltspunkte gefunden. Sebastian Stoll, 2. Beigeordneter Landkreis Stendal

Es war die dritte Kontrolle des Betriebs in diesem Jahr. Zuvor habe es Verstöße gegeben, die Anlass für ein Bußgeldverfahren waren. Der Landwirt habe dann ein Sanierungskonzept vorgelegt, welches in den darauffolgenden Jahren auch weitestgehend umgesetzt wurde, bestätigte der Landkreis Stendal.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass der Verein "Soko Tierschutz" Anzeige gegen den Milchviehbetrieb in Demker erstattet hatte. Auf Videoaufnahmen, die nach Angaben der Tierschützer im März und April gemacht wurden, sind tote und bereits mumifizierte Tiere zu sehen. Der Verein behauptet, allein in drei Wochen 17 Kadaver dokumentiert zu haben.

