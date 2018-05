Vorwurf Tiermisshandlung Landkreis erstattet Anzeige gegen Betrieb in Demker

Nach massiven Vorwürfen gegen einen Milchviehbetrieb in Demker, hat der Landkreis Stendal Strafanzeige wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz erstattet. Das Landratsamt erklärte, die von Tierschützern aufgenommenen Videos dokumentierten erhebliche Verstöße. Der Betrieb sei außerdem bereits mehrfach ordnungs- und verwaltungsrechtlich belangt worden. Bislang hatte der Landkreis gesagt, dass bei seinen Kontrollen vor Ort keine gravierenden Befunde festgestellt worden seien. Es gebe keine Veranlassung, den Betrieb zu schließen.

Tierschützer Friedrich Mülln Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis

Ob der Betrieb wirklich kontrolliert wurde, bezweifelt die Organisation "Soko Tierschutz". Sie hatte am Dienstag ihre Vorwürfe gegen den Landkreis erneuert. Tierschützer Friedrich Mülln warf dem Kreis vor, in einer Pressemitteilung nicht die Wahrheit verbreitet zu haben. Dabei bezieht er sich auf eine Kontrolle des Landkreises am 9. April 2018. Der Kreis hatte behauptet, bei der Kontrolle keine toten Tiere entdeckt zu haben. Die Tierschützer teilten mit, sie hätten den Betrieb zwei Tage später erneut überprüft und dieselbe mumifizierte Kuh gesehen, die sie bereits Tage zuvor gefunden hätten.