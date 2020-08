Großes Bauvorhaben Grundschule in Stendal soll in Rekordzeit gebaut werden

Hauptinhalt

Bildrechte: Bernd-Volker Brahms

Nach fast dreijähriger Vorbereitung ist mit dem Bau einer neuen Grundschule in Stendal begonnen worden. Wenn es nach den Verantwortlichen der Stadtverwaltung geht, sollen bereits in anderthalb Jahren die ersten Schüler in dem neuen Gebäude unterrichtet werden. Eine Grundschule im Stadtkern, die in den vergangenen Jahren zu eng geworden ist, wird dann geschlossen.