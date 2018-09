Nach Hochwasser Sanierter Elbdeich bei Fischbeck eingeweiht

In Fischbeck im Landkreis Stendal ist am Sonnabend der sanierte Elbdeich offiziell eingeweiht worden. Er war vor fünf Jahren vom Hochwasser durchbrochen worden. Das Wasser hatte den Elb-Havel-Winkel damals auf mehr als 150 Quadratkilometern – einer Fläche von mehr als 20.000 Fußballfeldern – überflutet, der Schaden war enorm.

Mehr als 30 Millionen Euro wurden in den neuen Deich investiert. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis

In den vergangenen vier Jahren wurde der Deich auf knapp sieben Kilometern Länge saniert. Nach Angaben der Staatskanzlei wurden dafür rund 31,5 Millionen Euro investiert. Der Direktor des Landesbetriebs für Hochwasserschutz, Burkhard Henning, sprach am Sonnabend von einem Meilenstein und einem Signal für die Menschen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte, der Hochwasserschutz habe hohe Priorität. Seit 2002 seien in Sachsen-Anhalt rund 940 Millionen investiert worden, bis 2023 kämen weitere Projekte im Umfang von rund 500 Millionen Euro hinzu.