Dank zahlreicher Spenden Neues Glockenspiel für Stendaler Marienkirche

Im Turm der Marienkirche am Marktplatz in Stendal wird seit Montag ein Glockenspiel eingebaut. Vier Mal täglich sollen die 24 Glocken künftig erklingen – um 9, 12, 15 und 18 Uhr. Der Förderverein Glockenspiel St. Marien hat dutzende Spenderinnen und Spender gefunden, die die 24 Bronzeglocken bezahlt haben. Hergestellt wurden sie in den Niederlanden.