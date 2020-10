Bei der CDU im Landkreis wurde weiterhin die These vertreten, dass der Wahlfälscher Holger Gebhardt als Einzeltäter gehandelt hatte. Mithin hatte die Sache mit der Partei eigentlich nichts zu tun. Als es an jenem Abend im April 2017 im vollbesetzten großen Festsaal des Hotels "Schwarzer Adler" in Stendal zur Neuwahl des Kreisvorstandes kam, da lag eine knisternde Stimmung in der Luft. Am Ende scheiterte Nico Schulz deutlich. Als zunächst einziger Kandidat erhielt er 60 Ja-Stimmen und 78-Nein-Stimmen. Anschließend wurde der Landtagsabgeordnete Chris Schulenburg ins Amt gewählt. Dieser hat den Posten bis heute inne und Betrieb den Ausschluss aus der Partei von "Schulz & Konsorten", wie der CDU-Landesvorsitzende Holger Stahlknecht die Abtrünnigen titulierte. Nico Schulz war bei der Kommunalwahl 2019 mit der Wählergruppe Pro Altmark zur Kreistagswahl angetreten und holte aus dem Stand acht Sitze. Die Gruppe hatte sich ausdrücklich als Gegenentwurf zur CDU profiliert, auch andere enttäuschte CDUler versammelten sich in der Gruppe.

Verfahren wegen angeblich nicht gezahlter Parteibeiträge

Noch im November wird es in Stendal gegen Nico Schulz und auch den Seehäuser Verbandsgemeindebürgermeister Rüdiger Kloth, der genauso wie Nico Schulz 2019 aus der Partei ausgetreten ist, ein Verfahren am Stendaler Landgericht wegen angeblich nicht gezahlter Partei-Sonderbeiträge geben. Während einige ehemalige CDU-Mitglieder dies als Strafmaßnahme sehen, wähnt sich die Partei im Recht. Viele Amtsträger der CDU hatten jahrelang zu geringe Sonderbeiträge abgeführt. Aus Gründen der Gerechtigkeit würden diese jetzt sämtlich eingeholt, heißt es von der Partei.

Nicht nur vor Gericht wird Nico Schulz den Kreisvorsitzenden Chris Schulenburg wiedersehen auch im Wahlkampf um das Landtagsmandat. Sie treffen beide im Wahlkreis Osterburg/Havelberg an. Schulenburg hatte den Wahlkreis vor vier Jahren mit knapp 62 Prozent der Stimmen geholt und war damit landesweit der erfolgreichste Christdemokrat. Im kommenden Jahr wird es in dem Wahlkreis allerdings noch einen prominenten dritten Mitbewerber geben. Der gebürtige Havelberger Landtagsvizepräsident Wulf Gallert (Linke) tritt in seinem Heimatbereich an. Er ist seit 26 Jahren im Landtag und fungierte bereits mehrfach als Spitzenkandidat seiner Partei.

Schulz will das Direktmandat

"Ich möchte das Direktmandat holen", sagt Nico Schulz selbstbewusst. Gerade durch seine Arbeit als Bürgermeister sehe er ein großes Plus bei den Wählern. Schulz will sich nicht darauf verlassen, von seiner Partei den Freien Wählern auf der Liste ganz oben platziert zu werden. Für Januar ist die Listenaufstellung geplant. In allen 31 Wahlkreisen im Land sollen Kandidaten antreten. "Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass die Freien Wähler in den Landtag einziehen", sagt Nico Schulz. Er muss zunächst am Donnerstag von seinen Parteifreunden aus der Altmark für die Direktkandidatur bestätigt werden.

"Besonders die kommunalen Bedürfnisse werden von der Landespolitik nur stiefmütterlich behandelt oder sogar missachtet. In der Folge leiden die Städte, Gemeinden und Landkreise an einer chronischen Unterfinanzierung", sagt Schulz. Die Freien Wähler möchten demnach "eine kommunalpolitische Stimme" im Landtag werden. Beispielsweise seien die Steuereinnahmen Osterburgs in den vergangenen Jahren um 53 Prozent gestiegen. "Trotzdem können wir uns nicht mehr leisten", sagt Schulz.

Er sei gerne Bürgermeister, sagt Schulz, darum sei ihm der Schritt zur Landtagskandidatur nicht leichtgefallen. Aus seiner Sicht könne er aber als Landtagsabgeordneter eine Menge für seine Region bewirken. Das habe ihn am Ende motiviert.