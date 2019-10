Noch vor einigen Jahren standen Annett Brückner und Peter van Meegen als Schüler auf diesem Schulhof in Osterburg. Nun sind sie zurück – als Lehrer. Bildrechte: MDR/Katharina Häckl

Auf den ersten Blick sind Annett Brückner und Peter van Meegen während der Hofpause zwischen den Schülern nicht auszumachen. Von den Zwölftklässlern trennen sie ja auch gerade einmal sieben Jahre. Peter van Meegen, Lehrer für Ethik, Mathematik und Astronomie, weiß um sein junges Aussehen. Manchmal rede er auch nicht wie ein Lehrer, sagt er.

Aber: Nach sechs Jahren Studium bringe man ja auch Professionalität mit, sagt van Meegen. "Die Schüler merken das auch. Die wissen, ob man Ahnung hat von dem Fach, das man unterrichtet. Die sehen, da steht ein kompetenter Mensch da vorn, der einem was beibringen will. Dann gehen sie auch so mit einem um."

Gute Erinnerungen an die eigene Schulzeit

Peter van Meegen ist 25 Jahre und – gemeinsam mit seiner gleichaltrigen Kollegin Annett Brückner – der jüngste Lehrer am Markgraf-Albrecht-Gymnasium in Osterburg. Die beiden kennen die Klassenräume und Flure im Schlaf. Schließlich haben sie erst vor wenigen Jahren selbst Abitur an diesem Gymnasium gemacht. Nun sind sie als Lehrer zurück an der Osterburger Schule. An die eigene Schulzeit haben Brückner und van Meegen vorwiegend gute Erfahrungen. Sie hätte sich wohl gefühlt und aufgenommen, sagt Annett Brückner mit etwas verklärtem Blick. Die Lehrer hätten sich für die Schüler interessiert, sich um sie gekümmert. Mit Problemen habe man zu ihnen kommen können. Auf den ersten Blick kaum von Schülern zu unterscheiden: Peter van Meegen (Zweiter von rechts) und Annett Brückner sind nur wenig älter als die Zwölftklässler am Osterburger Gymnasium. Bildrechte: MDR/Katharina Häckl

Wie das Gymnasium um seine früheren Schüler wirbt

Solche Lehrer wollten Annett und Peter auch werden. Dass das geklappt hat, daran hat Elke Hein großen Anteil. Sie ist Schulleiterin am Markgraf-Albrecht-Gymnasium – und hat Peter und Annett früher selbst unterrichtet. Schon damals war sie sich nach eigenen Worten sicher: Die beiden kommen als Lehrer zurück.