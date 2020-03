Die Kitas in der Stadt sind überfüllt und mit Wartelisten belegt. Die in den benachbarten Dörfern hingegen sind zu wenig besucht und damit teilweise von der Schließung bedroht. Deshalb hat sich die Stadt Osterburg in der Altmark vor rund fünf Jahren eine Lösung überlegt: Ein kleiner Bus, der die Kinder aus der Stadt auf die Dörfer fährt. "Der Kitabus hat unsere kleine Kita gerettet", sagt Sandy Zacharias-Schulz. Sie ist die Leiterin der Kita "Zwergenland" in Rossau, einem Vorort von Osterburg.