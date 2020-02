Müll-Sammel-Aktion Wie ein Neunjähriger die Altmark aufräumt

Seine Familie ist bei den Aufsammelaktionen immer dabei. Sie hilft, Freunde und Freiwillige über die sozialen Netzwerke mit ins Boot zu holen. Bei den Aktionen kommen schnell einige Anhänger voll Unrat zusammen. Pepe ist noch in der ganzen Ferienwoche zum Müll sammeln unterwegs. Die Aktion endet am 15. Februar am Haus der Flüsse in Havelberg. Dort wird dann ab 9 Uhr Müll gesammelt.