Wohnungen sollen "sexy" werden Große Schönheitskur für Tangerhütter Platte

Die Tangerhütter Wohnungsgenossenschaft verwaltet Wohnungen in Altneubauten und in Wohnblocks vom DDR-Typ WBS 70. In ihnen leben Menschen, die gleich nach Freigabe der Blocks in den 1970er- und 1980er-Jahren eingezogen sind, aber auch junge Leute, Familien, Bedürftige, Migranten. Ein bunter Mix, den Ingo Buchali dem Viertel auch unbedingt erhalten will.