Der Autozulieferer Prevent hat Entlassungen und Kurzarbeit in seinem Werk in Stendal angekündigt. Das Unternehmen gab an seinem Hauptsitz in Wolfsburg bekannt, dass in Stendal bereits 90 Beschäftigten gekündigt worden sei. Entlassungen soll es auch in den anderen Standorten des Unternehmens in Schönheide in Brandeburg und Plauen in Sachsen geben.