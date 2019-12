Auf den 8,5 Kilometern ist dort mittlerweile die Betonfahrbahn gegossen, die Bundesstraße wird bereits durch die jeweils kleineren Röhren zweier Wildbrücken geführt. Auch die Anschlussstelle bei Dolle mit einer Brücke, einem Kreisverkehr und einer Anbindung an einen künftigen Tank- und Rastplatz sind fertig. Doch es wird noch ein dreiviertel Jahr dauern, bis auch der Autobahnverkehr unter den eleganten Doppelbrücken hindurch laufen wird. Man könnte meinen, die Autobahn wäre hier in Kürze befahrbar. Doch Projektleiter Steffen Kauert dämpft die Erwartungen.

"Wir sind weit vorangeschritten. Aber nun errichten wir noch Fledermaus-Schutzzäune, transportieren große Menge an Bodenmaterial ab. Auch die Leitplanken und die Markierung der Straße fehlen noch." Außerdem müssen Kauert zufolge noch Zäune aufgestellt werden, die die Tiere auf die Wildbrücken leiten. Diese Bauwerke würden dann noch begrünt. "Das ist wie beim Malern zu Hause: Die Vor- und Nacharbeiten nehmen auch ihre Zeit in Anspruch." Kauert geht davon aus, dass der Autobahnabschnitt Colbitz-Dolle im September oder Oktober 2020 übergeben werden kann.

Intensiv gebaut wird aber auch bereits weiter nördlich zwischen Dolle und Lüderitz. Etliche Wirtschafts- und Forstwege an den Flanken der Autobahn sind bereits fertig. In diesem Abschnitt entstehen ebenfalls zahlreiche Brücken. So muss bei Dolle ein Graben unter der Autobahn hindurchgeführt werden. Unmittelbar daneben wird die Landesstraße nach Burgstall über die künftige A14 hinweggeführt.



Für Wildbrücken wurden wiederum tiefe Gruben in Heidesand gebaggert. An diesen Stellen hatte man zuvor die Bundesstraße "zur Seite geschwenkt". Von der eigentlichen Autobahntrasse ist hier bislang allerdings nur die Schneise im Wald zu erkennen. Oberbauleiter Klaus Fiedler sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Bau der Brücken würde am längsten dauern. Deshalb konzentriere man sich zunächst auf diese Bauwerke.