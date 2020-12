Der 56-jährige Arzt Dr. N. verfolgt die Sitzungen am Landgericht in Stendal mit stoischer Ruhe. Gesagt hat er nach drei Verhandlungstagen bisher nichts. Von der Staatsanwaltschaft Stendal wird ihm vorgeworfen, dass er am 22. November 2011 ohne Anwesenheit eines Facharztes eine Wirbelsäulen-OP durchgeführt hatte. Es geht um fahrlässige Körperverletzung.

Es war beileibe nicht seine erste Wirbelsäulen-OP, die Dr. N. an jenem Tag im November vor neun Jahren vorgenommen hatte. Der Arzt, der aus der Ukraine stammt, war bereits seit 2006 am Krankenhaus in Gardelegen beschäftigt und ein Mediziner mit viel Routine. Allerdings hatte man seine ausländische Qualifikation nicht vollständig anerkannt. In Gardelegen arbeitete er als "ärztlicher Kollege in Weiterbildung", seine Facharztausbildung absolvierte er parallel, nachdem er bereits zwölf Jahre zuvor ausweislich seiner Website-Biografie einen Dr.-Titel besaß. Der heute 56-Jährige arbeitet inzwischen als Unfallchirurg in Berlin, er hatte dem Krankenhaus in Gardelegen 2012 auf eigenen Wunsch den Rücken gekehrt.

Der OP-Skandal von Gardelegen

Der Fall von Dr. N. ist das letzte Überbleibsel des sogenannten OP-Skandals von Gardelegen. Vor acht Jahren machte dieser Schlagzeilen. Dr. N. war dabei nur eine Randfigur. Es ging dabei um lukrative Wirbelsäulen-Operationen, die an der Klinik zuhauf ohne eine medizinische Erfordernis vorgenommen worden sein sollen. Ärzte sprechen von "fehlender Indikation". Sechs Ärzte des Hauses waren Ende 2012 mit einem Brief an die Öffentlichkeit getreten und hatten Missstände angeprangert. Neben der fehlenden Indikation bei OPs zählte auch dazu, dass medizinische Leistungen nicht richtig abgerechnet worden sein sollen. Es gab den Verdacht der falschen Codierung. Das heißt, gegenüber Krankenkassen sollen falsche Codes für bestimmte Leistungen angegeben worden sein sollen.

Arzt Dr. N. mit seinem Anwalt Ulrich Wehner Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms Die Staatsanwaltschaft Stendal nahm die Ermittlungen auf. Außerdem klagten einige Patienten auf Schadensersatz. Auch Krankenkassen meldeten Ansprüche an. Hinter den Kulissen gab es Grabenkämpfe zwischen Ärzten, Abteilungen und Geschäftsführung. Am Ende verließen die führenden Protagonisten das Altmark-Klinikum – teils freiwillig, teils wurden sie herausgeworfen.



Auch wenn es im Verfahren gegen Dr. N. lediglich um einen einzigen Fall geht, so sprechen die Zeugenaussagen jetzt Bände. Es wird von einem vergifteten Betriebsklima und haarsträubenden fachlichen Umständen berichtet. Insbesondere zwischen der Radiologie und des Wirbelsäulen-Zentrums krachte es regelmäßig. Grund: Bei Wirbelsäulen-OPs soll sich über fehlende Röntgenbefunde immer wieder hinweggesetzt worden sein. In einem späteren Arbeitsgerichtsprozess führte das Klinikum die Zahl von 42,7 Prozent "nicht indizierter OPs" an.

Anzahl ungerechtfertigter Wirbelsäulen-OPs unklar