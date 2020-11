Laut Anklage soll sie ihrem Mann am Abend vor dessen Tod Tabletten in die Hand gegeben sowie sechs Insulinspritzen verabreicht haben. Nach einem medizinischen Gutachten soll die Unterzuckerung durch das Insulin letztendlich todesursächlich gewesen sein. Diese aktive Handlung wurde ihr im Strafprozess zum Verhängnis. Wenn es nur bei den Tabletten geblieben wäre, die der Mann sich selbst verabreichte, dann wäre die Sache straffrei geblieben.

"Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass die Tabletten in ihrer Langzeitwirkung den Tod herbeigeführt hatten", sagte Verteidiger Carsten Schneider aus Magdeburg. Er hatte Freispruch für seine Mandantin gefordert. Er werde in Revision gehen, kündigte er kurz nach der Urteilsverkündung an.

Frau gibt unmittelbar nach der Tat Geständnis ab

Es handele sich um eine Täterschaft, sagte Richterin Simone Henze-von Staden. Dadurch, dass die Ehefrau die Spritzen gesetzt habe, habe sie im letzten Stadium das Geschehen beherrscht, obwohl der Mann es verlangt habe. So habe er die Verabreichung der Spritzen "duldend" entgegengenommen. Er habe nicht mehr wissen können, wann er sich den tödlichen Spritzen entziehen könne, begründete die Richterin ihr Urteil.

Sie geht davon aus, dass der Mann sich auch hätte selbst das Leben nehmen können, indem er sich entsprechend Tabletten verabreicht. "Er konnte ja noch rauchen und auch noch essen", sagte sie.

Freimütig hatte die Frau den Hergang des Ablaufes der Notärztin und auch mehreren Polizisten am Morgen des Ablebens ihres Mannes erzählt. Ein 25-jähriger Polizist schilderte als Zeuge vor Gericht die Situation. Er habe den stark übergewichtigen Mann im Bett liegend vorgefunden, dieser habe Einstiche am Bauch gehabt und habe kränklich ausgesehen.

Die Ehefrau habe geschildert, dass sie mit ihrem Mann am Abend zuvor vor dem Fernseher gesessen habe. Gegen 23 Uhr wollten sie dann ins Bett. In der Situation habe ihr Mann, der seit Jahren unter starken Rückenschmerzen und Diabetes litt, gesagt: "Heut' machen wir es."

25 Tabletten und sechs Pullen Insulin

Ihr Mann habe einfach nicht mehr leben wollen, habe die Frau geschildert, so der Polizist. Sie habe ihm dann Tabletten in die Hand gegeben und anschließend mehrere Insulinspitzen verabreicht. Sie kannte sich mit der Dosierung aus, sagte die Rentnerin im Gericht. Täglich hatte sie in den vergangenen Jahren die Spritzen gegeben. Als ausgebildete Krankenschwester war es kein Problem für sie.



Der Medikamentencocktail lässt sich später rekonstruieren: Beruhigungsmittel, Schmerzmittel und Insulin. So steht es auch in der Anklageschrift des Gerichts. Die Frau hat die Tat vor Gericht gestanden. Bildrechte: MDR/ Bernd-Volker Brahms

Aussage und Plädoyers unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Eine Burger Polizistin, die ebenfalls zum Tatort gerufen wurde, schilderte, dass die Ehefrau auch ihr unter Tränen den Ablauf geschildert hatte. Später kamen noch Kriminalpolizisten an den Ort des Geschehens und nahmen die Sache auf. Dazu gehörte auch ein Abschiedsbrief, den der Mann in ein Notizbuch geschrieben hatte. Hierin schilderte er, dass es sein ausdrücklicher Wunsch war, zu sterben.

Die angeklagte Rentnerin äußerte sich vor Gericht auch zu den Geschehnissen. Allerdings machte sie am ersten Verhandlungstag ihre Aussage auf Antrag der Verteidigung ausschließlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Daher wurden auch die Plädoyers am Dienstag hinter verschlossen Türen gehalten. Am Landgericht Stendal wurde die Rentnerin zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Langer Leidensweg wirkt strafmildernd

Die Richterin hatte strafmildernd berücksichtigt, dass bei dem Ehemann der Angeklagten ein sehr langer Leidensweg vorausgegangen war. Schon Anfang der 1990er Jahre hatten chronische Schmerzen bei ihm eingesetzt. Die letzten Jahre war er bettlägerig. Eine Einweisung ins Pflegeheim oder auch nur einen stationären Krankenhausaufenthalt habe er stets abgelehnt. Dies habe auch bei der Frau zu enormen Belastungen geführt, so die Richterin, zumal die Frau sich 2019 auch noch eine Hüftoperation hatte unterziehen müssen.

Sie gehe davon aus, dass diese Straftat die einzige im Leben der Angeklagten bleiben werde, sagte Richterin Henze-von Staden. Eine aktive Sterbehilfe ist in Deutschland verboten. In der Schweiz und in den Niederlanden ist dies unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt.