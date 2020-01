Die Klinikgruppe KMG will ihre Klinik in Havelberg im Landkreis Stendal aufgeben. Das teilte Unternehmenssprecher Franz Christian Meier MDR SACHSEN-ANHALT mit. Zu Einzelheiten wollte er sich noch nicht äußern. Havelbergs Bürgermeister Bernd Poloski (parteilos) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er sei schockiert von den Plänen des Konzerns. "Diese Ankündigung hat uns kalt erwischt, zumal zum Jahresende die öffentliche Information kommuniziert worden ist, dass es dort mit der medizinischen Versorgung weitergehen wird", so Poloski.

Das Krankenhaus in Havelberg sei für die gesamte Sozialstruktur der Region unverzichtbar, sagte Poloski weiter. "Wir haben zwei große Alten- und Pflegeheime hier. Wir haben ein Pflegeheim des Deutschen Roten Kreuzes hier. Wir haben darüber hinaus die Geistigbehinderten-Schule hier. Wir haben die Bundeswehr am Standort." Eine Schließung des Krankenhauses hätte für all jene erhebliche Auswirkungen, so der Bürgermeister. Er erwarte, dass sich die KMG-Kliniken selbst aktiv in die Gespräche über die Zukunft des Standortes einbringen.