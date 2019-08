Kontrollen Schulbusse in der Altmark im Visier der Polizei

Noch bevor die Sommerferien in Sachsen-Anhalt enden, kontrolliert die Polizei die Sicherheit der Schulbusse im Landkreis Stendal. Immerhin werden allein in der westlichen Altmark mit Schuljahresbeginn täglich wieder etwa 4.000 Kinder und Jugendliche damit unterwegs sein. Der Auftakt der Kontrollen fand am Montag in Stendal statt.