Landkreis Stendal Schulschließung in Wust sorgt für Wirbel

Für die Grundschule in Wust hat offenbar das letzte Stündchen geschlagen – und das früher als gedacht. Die von etwa 35 Kindern besuchte Schule wird zum Schuljahresende schließen. Das teilte Landrat Carsten Wulfänger am Donnerstagabend im Stendaler Kreistag mit.



Demnach hat sich das Landesschulamt vor Ort in Schönhausen umgesehen und entschieden, dass die Wuster Grundschüler bereits ab dem kommenden Schuljahr, also Anfang August 2018, dort unterrichtet werden sollen. Für den Unterricht im neuen Schuljahr würden für den Standort Wust keine Lehrer mehr zur Verfügung gestellt, so Wulfänger weiter.



Ursprünglich war geplant, dass die Wuster Schule erst schließt, wenn die Schulsanierung in Schönhausen fertiggestellt ist. Die Grundschule in Wust ist seit 2014 Außenstelle der Grundschule in Schönhausen. In Schönhausen werden dann künftig 114 Kinder unterrichtet.