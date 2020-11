Dies sei auch in den Sommermonaten nicht mehr auszugleichen gewesen, auch weil dies in den Freibädern kaum zu organisieren gewesen sei. "Da reichen die ausgebildeten Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer nicht. Eine Ausnahme ist das Freibad in Tangermünde gewesen. Dort wird mit der Ortsgruppe der DLRG ohnehin das Schwimmen für Kinder hochgehalten."

Die Kinder kommen mit höchst unterschiedlichen Voraussetzungen, sagt die Koordinatorin. "Wir holen sie dort ab, wo sie sind", sagt Jungherr. Anschließend werden sie in unterschiedlichen Technikklassen einsortiert und entsprechend gefördert. Die Schwimmabzeichen in Bronze und Silber sind das Ziel. In die Altmark-Oase kommen alle Grundschüler aus dem Landkreis Stendal, auch einige Schulen aus dem Altmarkkreis Salzwedel nutzen das Hallenbad. Für die Kinder aus Gardelegen, die an diesem Morgen da sind und später von einer Gruppe aus Tangerhütte abgelöst werden, ist es fast schon ein Tagesausflug mit dem Bus.

Der Auszubildende Raiko Jantsch nimmt eine Wasserprobe. Die Wasserqualität wird regelmäßig überprüft. Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms

Schwimmbadchef Marcus Schreiber freut sich, dass mit den Schulkindern zumindest vormittags was los ist im Bad. "Wir können hier nicht einfach den Schlüssel umdrehen und nach Hause gehen. So eine Anlage lässt sich nicht so ohne weiteres herunterfahren. Wir müssen die Wasserwerte und die Temperatur halten in dieser Anlage." Die 17 Mitarbeitenden sind in Kurzarbeit. Dass das Bad überhaupt für den Schulunterricht geöffnet werden kann, liegt an den sieben Azubis und ihrer Ausbilderin. Sie halten den Laden am Laufen.



"Neben dem Saubermachen müssen wir uns auch um die Technik kümmern. Klappen müssen überprüft, Filter ausgewechselt werden", sagt der 18-jährige Raiko Jantsch. Auch regelmäßige Wasserproben sind vorzunehmen. Darüber hinaus kann auch an der eigenen Schwimmleistung gearbeitet werden. "Ich habe bereits in der Schule mein Rettungsschwimmerabzeichen gemacht", sagt der Azubi.