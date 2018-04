Am Freitag tagte der Untersuchungs-Ausschuss zur Briefwahlaffäre im Stendaler Rathaus.

Am Freitag tagte der Untersuchungs-Ausschuss zur Briefwahlaffäre im Stendaler Rathaus. Bildrechte: MDR/Doreen Jonas

Krisenkommunikation Marke Stendal "Leider war die Presse immer schneller"

Die Unstimmigkeiten bei der Briefwahl 2014 in Stendal sind offenbar frühzeitig aufgefallen und wurden dennoch ignoriert. Mehrere Zeugen wurden dazu am Freitag im Untersuchungsausschuss befragt. Dieses Mal tagte das Gremium in Stendal.

von Doreen Jonas, MDR SACHSEN-ANHALT