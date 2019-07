Osterburg, die idyllische Hansestadt im Norden Sachsen-Anhalts: Hier leben rund 10.000 Menschen. Bildrechte: MDR/Olga Patlan

Am Anfang wurde sie belächelt. Als Lena Grünthal ihren Kommilitonen damals erzählte, dass sie später, nach Ende des Studiums, zurück in ihre Heimat gehen möchte, konnten viele das nicht verstehen. Osterburg? In der Altmark? Mitten auf dem Land? Ernsthaft?

Knapp zwei Jahre ist das her. Heute wird Lena kaum noch belächelt, wenn sie von ihren Plänen in der Zukunft erzählt. Ihr Ziel ist, später mal als Ärztin auf dem Land zu arbeiten. Und das kann einem viel geben, ist Lena überzeugt – bei allem Stress, der da später auf sie zukommen wird.

11 Jahre Ausbildung? Für Mediziner keine Seltenheit.

Will Ärztin werden – und später in ihrer Heimat Osterburg praktizieren: Lena Grünthal Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Die 21-Jährige fand es schon im Biologieunterricht früher spannend, wenn über den menschlichen Körper gesprochen wurde. Diese Komplexität, die hat sie immer schon interessiert. Und weil Lena gut mit Menschen kann, war für sie irgendwann klar: Ich werde Ärztin.



Lena Grünthal studiert inzwischen im dritten Jahr Medizin an der Universität in Magdeburg. Bis sie mal als Ärztin arbeiten wird, ist es noch ein langer Weg. 12 Semester hat so ein Medizinstudium üblicherweise. Danach dann die Facharztausbildung. 11 Jahre insgesamt sind da keine Seltenheit. Das muss erst einmal bezahlt werden.

An dieser Stelle kommt die Stadt Osterburg ins Spiel.

Mittwochvormittag, Ernst-Thälmann-Straße. Hier hat die Stadtverwaltung ihren Sitz. Das renovierungsbedürftige Gebäude lässt Besucher nicht unbedingt erwarten, wie innovativ es im Innern zugeht. Rein äußerlich nagt hier der Zahn der Zeit. Trotzdem wird im Innern über Bürgerbusse, intensivere Brandschutzerziehung in der Kita – und über Wege gegen den Ärztemangel im ländlichen Raum gesprochen. Die Stadt Osterburg hat ihre Verwaltung in der Ernst-Thälmann-Straße. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Dafür zuständig ist Anke Müller. Sie ist Leiterin des Amts für Verwaltung, Steuerung und Demographie – und kümmert sich um einen Leitfaden zur Ärzteversorgung, den es in Osterburg seit gut zwei Jahren gibt. Damals hatte der Stadtrat fast einstimmig beschlossen, was sie sich in der Verwaltung ausgedacht hatten, um Osterburg attraktiv zu machen für Ärzte.

Ein Stipendium von der Stadt

Ein wesentlicher Punkt ist ein Stipendium, das sich an Medizinstudenten richtet. Bewerben kann sich jeder, der am Gymnasium in Osterburg Abitur gemacht hat – und sich verpflichten will, nach Ende von Studium und Facharztausbildung in Osterburg zu praktizieren. Das mag erst einmal nach einer relativ harten Verpflichtung klingen. Einzig: Die Stadt möchte mit dem Stipendium ohnehin diejenigen ansprechen, die später in ihre Heimat zurückkommen könnten – so wie Lena Grünthal.

Die junge Frau ist die erste Stipendiatin der Stadt. Im November 2017 ging für sie alles los mit dem Stipendium. Seitdem bekommt sie für ihr Versprechen an die Stadt 700 Euro monatlich – die eine Hälfte von der Stadt, die andere von der Kassenärztlichen Vereinigung. Während der Facharztausbildung zahlt die Stadt später 200 Euro im Monat. Ein fairer Deal, findet Lena Grünthal – aber zugleich ein teurer: Osterburg investiert in das Stipendium rund 100.000 Euro. "Das Geld ist es uns wert", sagt Anke Müller von der Stadtverwaltung.

In Osterburg sind sie der Meinung, manches besser selbst anzupacken und nicht auf Landes- oder Bundesregierung zu warten. Es sei schon gut, auch mal selbst Dinge ins Rollen zu bringen. "Nur zu sagen: Wir sind nicht zuständig, das muss die große Politik machen, bringt ja auch nichts", meint Anke Müller.

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Mein Rat an die Landesregierung Anke Müller, Amtsleiterin der Stadt Osterburg im Amt für Verwaltung, Steuerung und Demographie – und seit 1991 bei der Stadt: "Bürokratische Hürden müssten abgebaut werden. Gerade in Modellprojekten müsste einfach mal gesagt werden: Ja, es gibt die und die Gesetze und Vorschriften. Aber lasst es uns über drei Jahre doch erst einmal ausprobieren, auch wenn man vielleicht gegen die eine oder andere Vorschrift verstößt. Aber die Gesetze sind viel zu träge, um den schnellen Entwicklungen nachzukommen. Mein Wunsch ist schon, dass bei einem Modellprojekt mal gesagt wird: 'Ihr könnt das durchziehen.' Alles andere zermürbt manchmal."

Mit der Infrastruktur im ländlichen Raum ist das so eine Sache. Überall in Sachsen-Anhalt schließen Einkaufsläden, die Busse fahren immer seltener. Und das Durchschnittsalter der niedergelassenen Mediziner in Sachsen-Anhalt lässt für die Zukunft nicht unbedingt Gutes erwarten. Ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte im Land ist laut Ärztekammer älter als 59 Jahre.

Wer übernimmt die Praxen, wenn die Mediziner in einigen Jahren in Ruhestand gehen?

In Osterburg gibt es rund 20 Arztpraxen. Noch. Die Zukunft birgt auch in der Hansestadt Herausforderungen. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Wie schwierig das ist, das wissen sie auch in der Hansestadt Osterburg. Der Altersschnitt der niedergelassen Ärzte liegt hier bei knapp 60 Jahren. Zum Ende des Jahres wird eine der beiden Gynäkologinnen in Osterburg ihre Praxis aufgeben. Jahrelang habe die versucht, eine Nachfolgerin für ihre Praxis zu finden, sagt Anke Müller. Vergeblich. Ab 2020 wird es in Osterburg wohl nur noch eine Gynäkologin geben. Wer dort keinen Termin bekommt, muss nach Stendal fahren.

Und damit ist schon ein weiteres Problem genannt: Die Wege in ländlichen Gegenden sind weit, in der Altmark wissen die Menschen das nur zu gut. Auch an diesem Punkt haben sie in Osterburg angesetzt: Seit einiger Zeit fährt ein Bürgerbus die Stadtteile ab, bringt insbesondere ältere Menschen ins Zentrum – zum Einkauf, zum Quatschen, oder eben zum Arzt. Ein Förderprogramm des Landes hat das ermöglicht. Die Alten in Osterburg wissen das zu schätzen. Der Bürgerbus wird von den Menschen in Osterburg gut angenommen. (Archivfoto) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Osterburg leben rund 6.000 Menschen. Zählt man die Ortsteile dazu, sind es um die 10.000 Einwohner. Es gibt hier eine kleine, aber sehr feine Innenstadt, Osterburg liegt inmitten der Natur in der Altmark. Man kann es hier gut aushalten, findet Anke Müller. "Wenn man hier lebt, braucht man nicht in den Urlaub fahren", sagt sie. Die Versorgung hier sei gut. Aber wird das auch in Zukunft so sein? Anke Müller sagt: Ja.

Das Interesse am Stipendium ist da