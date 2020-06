Im Fall der 2015 verschwundenen Inga aus Schönebeck gibt es keine Hinweise auf den Verdächtigen im Fall Maddie. Das hat die Staatsanwaltschaft Stendal mitgeteilt. Demnach überprüften die Ermittler erneut eine mögliche Beteiligung des 43-Jährigen, der im Fall der in Portugal verschwundenen Maddie unter Mordverdacht steht. Es habe jedoch keine Hinweise gegeben, dass Christian B. in der Nähe des Tatorts gewesen sei. So habe etwa eine Funkzellenabfrage ergeben, dass das Handy des Verdächtigen nicht im Tatortbereich eingeloggt gewesen sei.