Die Staatsanwaltschaft Stendal sucht nach möglichen Verbindungen zwischen dem Fall der vor fünf Jahren in Sachsen-Anhalt verschwundenen kleinen Inga und dem von Madeleine "Maddie" McCann aus Großbritannien. Eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft Stendal sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag, es werde erneut geprüft, ob es mögliche Tatzusammenhänge gibt und ob sich daraus ein Anfangsverdacht gegen den Tatverdächtigen ergibt. Zu Hintergründen und Details von Ermittlungen würde man sich aber nicht äußern.

Im Fall "Maddie" steht ein Mann aus Braunschweig unter Mordverdacht . Die Ermittler der Staatsanwaltschaft Braunschweig gehen davon aus, dass das Mädchen, das am 3. Mai 2007 aus einer Appartementanlage im portugiesischen Praia da Luz verschwand, tot ist. Das britische Mädchen war damals drei Jahre alt.

Über die neuen Erkenntnisse in beiden Fällen hatte die Volksstimme berichtet. Demnach geriet der in dem Fall Verdächtige Christian B. auch nach dem Verschwinden der fünfjährigen Inga ins Visier der Behörden. Im Landkreis Börde besitzt er ein Grundstück. Dort hatten die Beamten damals einen Datenstick mit Kinderpornos gefunden. Die Spur war aber nicht weiter verfolgt worden.

Inga aus Schönebeck in Sachsen-Anhalt war fünf Jahre alt als sie am 2. Mai 2015 aus einem Wald bei Stendal spurlos verschwand. Dorthin hatte sie mit ihrer Familie einen Ausflug gemacht. Umfangreiche Suchaktionen und Ermittlungen konnten bis heute nicht klären, was mit Inga geschah.