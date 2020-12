Streit um Mandatszahlungen CDU wird ihre Beitragsaffäre nicht los

Walter Fiedler schüttelt den Kopf über das Verfahren. Er geht jetzt in Berufung, wie er MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte. Gleichzeitig präsentiert er ein für die CDU heikles Schreiben. Irgendjemand hatte dieses anonym in den Briefkasten seines Stendaler Anwaltes Hennig von Katte von Lucke geworfen. Es ist die Kopie einer E-Mail, die der CDU-Anwalt Thomas Leimbach am 17. Juni 2020 an den CDU-Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Chris Schulenburg sowie eine Mitarbeiterin der CDU-Kreisgeschäftsstelle geschickt hatte. Auch der Landtagsabgeordnete und einstmaligen Schatzmeister Hardy Peter Güssau wurde über den Inhalt in Kenntnis gesetzt. In dem Schreiben geht es um die mögliche Strategie Walter Fiedlers vor Gericht. Dessen Anwalt habe mehrere Zeugen benannt, u.a. Nico Schulz.