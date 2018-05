Bohrschlammdeponie Brüchau Keine Hinweise auf vermehrte Krebserkrankungen

Rund um die Bohrschlammdeponie im altmärkischen Brüchau gibt es keine Hinweise auf vermehrte Krebserkrankungen in der Bevölkerung. Zu diesem Ergebnis kommt eine statistische Analyse des Gemeinsamen Krebsregisters (GKR) in Berlin, die das Krebsgeschehen in den Ortschaften Brüchau, Kakerbeck, Jemmeritz und Neuendorf ausgewertet hat. Dafür wurde auf Daten der Jahre 2005 bis 2014 zurückgegriffen.

Bei der Analyse gebe weder die Anzahl der registrierten Fälle noch das Lokalisationsspektrum Hinweise auf eine erhöhte Krebserkrankungsrate der Bevölkerung, heißt es im Ergebnisbericht, den das Landesamt für Verbraucherschutz im Auftrag des Sozialministeriums erstellt hat.

Bürgerinitiative zweifelt an Analyse zu Giftgrube

Die Bürgerinitiative "Saubere Umwelt und Energie Altmark" zweifelt das Ergebnis der Studie an und fordert Einsicht in die Unterlagen. Nach Ansicht der Bürgerinitiative wurden Krebsfälle nicht zuverlässig an das Krebsregister nach Berlin gemeldet.

Die Einwohner in und um Brüchau haben bereits mehrfach gegen die Giftmüllgrube demonstriert. Anfang 2017 hatten sie gefordert, die eingelagerten Gifte in eine geeignete Deponie zu bringen. Vertreter der Bürgerinitiative hatten sich außerdem in einem Offenen Brief an die Mitglieder des Landtags gewandt. Darin war der Landesregierung vorgeworfen worden, sie missachte und verhöhne mit ihrer Politik die Bevölkerung in der Altmark.

Giftmüll aus DDR-Zeiten

In der Bohrschlammgrube sollen 250 Tonnen metallisches Quecksilber, 9.000 Tonnen Säuren und 1.400 Kilogramm Arsenstoffe lagern. Messungen hatten in der Vergangenheit ergeben, dass Schadstoffe aus der Deponie austreten. So waren im Jahr 2016 Chlorid, Radium und Quecksilber im Grundwasser nachgewiesen worden. Aktuell wird geprüft, was mit der Grube geschehen soll.

Wie die Daten erhoben wurden Für die Studie wurden in erster Linie Krebsneuerkrankungen lebender Krebspatienten aber auch die Daten gestorbener Krebspatienten berücksichtigt. Mit einem standardisierten Verfahren werden die beobachteten zu den statistisch erwarteten Fallzahlen im Untersuchungsgebiet ins Verhältnis gesetzt. Im nächsten Schritt wird geprüft, ob vorhandene Abweichungen in einem statistisch definierten Toleranzbereich liegen. Erst bei dessen Überschreitung sind die Abweichungen der beobachteten Fälle vom Erwartungswert nicht mehr zufällig und bedürfen weiterer Untersuchungen.

