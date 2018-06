"Kindersegen" im Entenstall Tangermünde wird Entenhausen

32 Eier auf einen Schlag werden es aber nicht so schnell wieder werden. Dass eine Ente auch für eine andere die Eier ausbrütet, kam auf dem Hühnerhof in Tangermünde noch nicht vor. So ist der Kükensegen aber wohl zu erklären.



Dieses Thema im Programm:

MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir | Studio Stendal | 11.06.2018 | 08:30 Uhr



Quelle: MDR/lk Bildrechte: MDR/Andreas Müller