Mordakte Winckelmann Wie einer der größten deutschen Gelehrten starb

Sein Leben endet vor genau 250 Jahren so, wie heute ein klassischer Fernsehkrimi beginnt: Von Messerstichen gezeichnet liegt Johann Joachim Winckelmann in einem Hotelzimmer, über ihm kniet der Mörder mit der Tatwaffe. Wenig später ist der wohl wichtigste deutsche Gelehrte seiner Zeit tot, ermordet am 8. Juni 1768. Ein Blick in die Prozessakten eines ungewöhnlichen Falls:

Das Opfer

Im Hotel hat sich der 50-Jährige inkognito als "Signor Giovanni" angemeldet. Erst als sein Pass gefunden wird, ist klar: Mit "Giovanni Winckelmann, prefetto delle antichità di Roma" liegt der Oberaufseher der antiken Schätze des Vatikans im Sterben. Er bekleidete eines der bedeutendsten Ämter der damaligen Kunst- und Archäologiewelt. Der Deutsche wachte über immense Reichtümer in Rom und über die Grabungen in Herculaneum und Pompeji. Der Posten war der Karrierehöhepunkt des in bescheidenen Verhältnissen geborenen Stendaler Schumachersohns.

Der Tatort

In Triest (heute Italien, damals Österreich) übernachtet der Altertumsforscher für mehrere Tage im Hotel "Locanda Grande", das Nachbarzimmer bewohnt sein Mörder. Nach einem Besuch in Wien bei der Habsburger Kaiserin Maria Theresia ist Winckelmann auf dem Rückweg nach Rom. Noch heute ist das "Grand Hotel Duchi d'Aosta" das erste Haus an der zentralen Piazza Unità nahe den Schiffskais.

Das Szenario

Ein Mittwoch, 10 Uhr morgens. Winckelmann vertreibt sich das Warten auf seine Abreise nach Ancona mit Schreibtischarbeit. Von hinten legt ihm plötzlich sein Mörder eine Schlinge um den Hals. Es kommt zu einem Handgemenge, der Täter greift sein Messer. Fünf Stiche. Wegen des Lärms überrascht ein Kammerdiener die beiden, der Täter flieht. Gegen 16 Uhr erliegt Winckelmann seinen Verletzungen.

Der Täter