Vorsichtig gießt sich Assion Lawson eine Tasse Tee ein, als er sich in seinem Wohnzimmer auf das rote Sofa setzt. Er ist, das sagt er selbst, ein bisschen aufgeregt. In einem hohen Bücherregal stapeln sich Bücher über andere Kulturen, neben Kinderfotos sticht das Buch "Noahs Arche" hervor. Assion Lawson hat Zeit mitgebracht. Denn das Thema, über das er gleich sprechen möchte, ist keines, das man leicht verdauen kann.

In Deutschland gibt es für ihn noch immer ein großes Problem mit Rassismus – vor allem bei kurzen Blicken, die misstrauisch oder böse sind. Oder bei Wörtern, die viele Menschen benutzen und nicht wissen, wie rassistisch sie sind. "Es sind viele kleine Sachen", sagt er. "Zum Beispiel sagen Leute oft: 'Ich habe einen Nachbar, der spricht nicht so gut Deutsch. Aber er ist nett. Er ist wirklich ein netter Mann.' Viele wissen nicht, dass das schon Rassismus ist."

Assion Lawson wurde 1965 in Togo geboren, lebte später in Kanada, Frankreich und forschte zu Sprachwissenschaften in Osnabrück. Dort lernte er auch seine Frau kennen, die sich ebenfalls gegen Rassismus engagiert. Heute leben sie mit ihren Kindern schon seit vielen Jahren in Stendal.