Truppenübung mit Panzern Hunderte Soldaten am Freitag in der Altmark unterwegs

Am Freitag bewegen sich in der Altmark hunderte Soldaten mit Panzern und anderen Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen. Das hat der Landkreis Stendal angekündigt.

Die Truppen werden am frühen Morgen an der Übergangsstelle Hohengöhren/Storkau von Osten über die Elbe setzen und sich über die B188 und B189 zum Truppenübungsplatz Altmark bewegen. Es ist mit Verkehrsbehinderungen durch Kolonnen und überbreite Fahrzeuge zu rechnen.

Nahaufnahme eines Panzers mit Kette. (Archivbild) Bildrechte: Colourbox

Circa 600 Soldaten und 150 Fahrzeuge, darunter Panzer, eines Panzerlehrbataillons aus Munster nehmen an der Übung teil. Die Übung namens "Heidesturm" hat am Montag in Klietz begonnen und dauert bis zum 6. November.



Auf dem Truppenübungsplatz Altmark im Gefechtsübungszentrum Heer sollen dann 1.100 Soldaten eine Zertifizierungsübung für eine Nato-Mission in Litauen durchführen. Die Verlegung nach Litauen ist für Anfang 2021 geplant.