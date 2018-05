Ansiedlung erfolgreich Uhu erobert Storchenhorst im Elb-Havel-Winkel

Die größte europäische Eule scheint den Elb-Havel-Winkel neu zu entdecken. Nach Nistversuchen in den Vorjahren ist das Glück in diesem Jahr perfekt. Das Uhu-Paar hat vermutlich schon zwei Jungtiere im Nest auf einem Schornstein. Dort schaut nur der Kopf des Muttertieres mit den markanten Federohren heraus. Ab und zu ist daneben ein Federknäuel zu sehen.

Naturschutzbeauftragter Manfred Kuhnert Bildrechte: MDR/Andreas Müller

Der Naturschutzbeauftragte im Elb-Havel-Winkel, Manfred Kuhnert, spricht von einer doppelten Sensation. Eine erfolgreiche Uhu-Brut habe es im Landkreis Stendal und vermutlich in der gesamten Altmark seit Jahrhunderten nicht mehr gegeben. Er empfehle, den Neuankömmling nicht zu stören und den genauen Standort nicht zu benennen. Allerdings nistet "Bubo Bubo" – so der lateinische Name – mitten in einer Siedlung. Und dort hat er sich mit einem Storchenhorst einen besonderen Nistplatz gesucht. Die angestammten Störche haben den Kürzeren gezogen.