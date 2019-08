Yvonne Rissmann hat am Montag den ersten sogenannten Unverpacktladen der Altmark eröffnet. Mitten in der Stendaler Innenstadt können umweltbewusste Käufer im "MY Unverpackt" nun fast wie in einem Gemischtwarenladen vor 100 Jahren einkaufen.



In dem Laden in der Breiten Straße werden Ihnen Müsli, Nudeln oder auch Süßigkeiten in Gläsern angeboten. Die Kunden füllen sich die Waren nach Bedarf in ihre mitgebrachten Gefäße. Oder sie kaufen im Laden wiederverwendbare Gläser oder Baumwollbeutel verschiedener Größen. Dann wird gewogen und bezahlt.