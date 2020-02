Zwischen 7 bis 13 Uhr haben Polizisten am Montag in Seehausen im Landkreis Stendal insgesamt 54 Lastwagen genauer unter die Lupe genommen. Das war der Auftakt für die Kontrollen in Sachsen-Anhalt: Noch bis Sonntag wird es weitere Aktionen geben – Orte und Zeiten werden aber erst spontan am jeweiligen Morgen bekannt gegeben. Im Fokus sind neben der Ladungssicherung vor allem die Fahrer. Hauptsächlich geht es um die Frage: Werden die Ruhe- und Pausenzeiten eingehalten?